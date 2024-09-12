أصوات مخفية: قصص نساء عربيات عن الكفاح الاقتصادي

وطن: تحوّل مطبخ فوزية في منطقة H2 في مدينة الخليل، من مطبخ يدر دخلا اقتصادية لها ولأسرتها، إلى مطبخ أمل للنساء ومخزن أسرارهن ومركز لدعمهن نفسيا وتوعيتهن حول حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.

تقُص الباحثة الفلسطينية إيمان زيّاد، مسيرة السيدة فوزية التي تسكن في منطقة H2 في مدينة الخليل، حيث أصبحت فوزية المعيلة الوحيدة لأسرتها بعد مرض زوجها ووفاته، وباتت في مواجهة النظرة المجتمعية التمييزية والدونية كونها امرأة أرملة وعاملة، وأيضا في مواجهة خطر التنقل داخل منطقتها جراء سيطرة الاحتلال الأمنية عليها، واعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين هناك.

مطبخ الأمل

تقول فوزية: الي بيسكن بمنطقة (H2) في الخليل بيعرف شو يعني وضع اقتصادي صعب. أنا فوزية بينادوني إم عبد السلام، أرملة وعندي 8 أولاد، من 25 سنة عايشة بمنطقة محاصرة بأربع حواجز عسكرية، و التنقل فيها جدا صعب بسبب اعتداءات المستوطنين المستمرة. و السيدات بتخاف تطلع من بيتها مشوار لإنها مرات بترجع بتلاقي المستوطنين حرقوه او اعتقلوا أهل البيت.

وتضيف: الست الي ما عندها معيل أكيد بكون وضعها أصعب، وأنا منهم. كان لازم اكمل المسيرة أثناء مرض زوجي واعتمد ع نفسي وخصوصا بعده وفاته، وقررت أدعم كل ست في منطقتي بحاجة لمصدر دخل وما عندها سند، وكمان بهدف حمايتها من أي ظلم ممكن تتعرضله داخل أسرتها وخاصة العنف. هاد الإشي ألهمني بتأسيس مطبخ بضم 30 سيدة. من جهة ساعدت نفسي لأربي ولادي وأعلم ابني في الجامعة ومن جهة أوفر مصدر رزق للنساء وخاصة الي بيعانوا من العنف الاسري، لأني بآمن انه الست المعنفة بتضل ساكتة لما ما يكون عندها قدرة تتحمل ماديا مسؤولية حالها أو حتى ولادها. المطبخ ما كان مصدر رزق بس، كان مكان لتوعيتهم بحقوقهم، ومكان آمن لكل ست بتتعرض للعنف، وقدرنا نلاقي حلول لكثير حالات وتتحسن ظروف عيشتها.

تقول فوزية: تركت المدرسة بعد الصف العاشر ، وبعد ما توفى أبوي، قررت امي تتزوج وتركتني عند اخوالي ، وبعد الزواج كملت ثانوية عامة لأنه حلمي أتعلم، واليوم ابني بحقق أمنيتي بالتعليم الجامعي وهاد كان حافز أكمل بشغلي في المطبخ.

وتضيف: المطبخ أثبت نجاحه وكان طاقة إيجابية في حياتنا وتطور كتير شغلنا، وقدرنا نخلي المطبخ يشتغل عمستوى عالي. المطبخ كان طوق النجاة لإعالة أسرنا. ما بحكي انه الحياة كانت ممتازة لكن على الأقل كان المطبخ مغطي مصاريفنا ، لغاية يوم لما اجا المستوطنين وحرقوا المطبخ بالكامل، وتكرر هالشي مرتين بعدها. في كل مرة كنا نرجع نعمره ونفتح من جديد، لحد ما اجت الجائحة وصار الوضع أصعب، وحاليا ظروف الحرب والضغط الاقتصادي الكبير على الناس كلهم أثر بشكل أكبر. استهداف المطبخ طول الوقت وتعريضنا للخسارة كان بيعني نسكر بيوت مفتوحة ونحرم النساء من لقمة العيش.

وتتابع فوزية قصتها: بتذكر لما فتحت المطبخ في البداية تعرضت لمشاكل كتيرة وانتقدوني أهالي المنطقة، بس تجربتهم معي على مدار سنين والثقة الي بيننا حوّل انتقادهم لدعم، بقدر احكي اليوم انه اكتر من 180 سيدة بيترددوا عالمطبخ للتوعية والإرشاد النفسي وغيره ، لكن المطبخ متوقف عن العمل بسبب معاناتنا مع المستوطنين، كثير هالمطبخ طوّر من مهارات نساء المنطقة الي خلتهم أقوى، وتغيرت وجهة نظر الناس الي كانت تنتقد حتى تنقل النساء وخروجها من بيتها لأنهم شافوا الفرق، اليوم مع تكرار حرق المطبخ كيف ممكن ألاقي داعم يحمي النساء العاملات في المطبخ، كيف مع إغلاق منطقتنا حاليا بشكل كامل وهاد أكبر عنف.

عشرات الباحثات والقصص

قصة فوزية، هي واحد من عشرات القصص التي وثقتها منظمة (FemPawer)، ضمن كتيب القصص "أصوات مخفية: قصص نساء عربيات عن الكفاح الاقتصادي" عبر عشرات الباحثات من فلسطين، الأردن، لبنان، وتونس.

وخلال فعالية نُظمت "أون لاين" لإطلاق كتيب القصص، شاركت بها مؤسسات نسوية وباحثات من الدول الأربعة، تقول ياسمين من منظمة (FemPawer)، إن النساء هن الباحثات في "اصوات مخفية: قصص نساء عربيات عن الكفاح الاقتصادي"، وهن من تولين استكشاف الأسئلة والقصص، بهدف تطوير مناصرة قائمة على الأدلة للوصول إلى عدالة اقتصادية تراعي النوع الاجتماعي، ولإحداث تغيير إيجابي يراعي العدالة الاقتصادية للنساء.

وأضافت أنه تم إجراء عشرات المقابلات، علاوة على تدوين عشرات القصص، وبدأت النساء بتطوير الأفكار حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وكذلك العنف الاقتصادي بحق النساء، وكيف ساهمت المجتمعات والقطاع الخاص بتعزيز هذا العنف.

وتوضح ميليسا، وهي منسقة مشروع "النسوية من اجل حقوق النساء الاقتصادية"، أن المشروع يهدف الى رفع اصوات النساء على كل المستويات لصناعة جهد مشترك لمكافحة العنف القائم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين والاردن ولبنان وتونس.

وتقول فيا، وهي مسؤول الابحاث في المنظمة، "نحن متشوقون للتواصل مع كافة الاطراف المعنية من اجل استكشاف الطرق التي تساعدنا على فهم العالم من حولنا، كما نعتمد القصص والمسرح كاسلوب للتعلم.

وتوضح أن البحث التشاركي هو تشارك عدد من الاشخاص في إعداد البحث، وهو عملية تسمح للاشخاص بالعمل على إعداد ابحاث، خاصة أن النساء في البحث هن من تأثرن بالمشكلة الاجتماعية ويشاركن في وضع اسئلة البحث. ولا تفرض المنظمة اي سياق عمل على اي مجموعة بل نستلهم ما تمر به النساء من اجل تطوير العمل والبحث.

وتضيف: نشعر ان هناك رابط معنوي بين اللواتي يسردن القصص والذين يستمعون لها، وهذا يخلق لحظة قوية للتعلم من خبراتهن وتبادل القصص والخبرات، اي يخلق معرفة لواقع الحال المعاش.

"ما حد للنساء الا النساء"

واستكمالا لقصص النساء، تقصّ راما شيخ علي من لبنان، عبر تسجيل "بودكاست"، قصة كفاح فتاة من إحدى مناطق لبنان، تتعرض للتميز والعنف الاقتصادي والاجتماعي والحرمان من التعليم من قبل عائلتها، لأن التقاليد في منطقتها ترى أن "البنت لبيت زوجها"، حيث كان شقيقها يحصل على مصروف يومي أكثر منها، وحُرمت من العمل أيضا، ولم يكن لديها هاتف نقال مثل أخيها.

تقول الفتاة: شعرت بالذل والتعب النفسي والجسدي، وأحسست في نفسي أني بلا قيمة في المجتمع، لكن مع مرور الوقت لم اسمح ان يحدد ذلك مستقبلي، وواجهت العائلة وبدأت بالعمل من البيت، ومع ذلك أجبرتني الأسرة ان اعطي جزءا من راتبي مصروفا لاخي الصغير، ولم اقدر على الاعتراض، والان اشتريت تلفون وبدأت باستكمال التعليم.

وتنصح النساء أن يدعمن بعضهن البعض، لأنه "ما حد للنساء الا النساء"، وفق ما تقول.

الحلم بحياة أفضل مستمر..

أما أميرة (33 عاما) من قرية صغيرة في ولاية سيدي بوزيد في تونس، تعمل في الزراعة، وتتعرض للتمييز في الراتب والذل والخطر أثناء التنقل إلى العمل.

تقول: نكسب 10 دنانير في اليوم، بينما الرجال يتقاضون 25 دينارا على الاقل، ونعمل بلا ساعات عمل محددة وبلا عقود ونتلقى معاملة مهينة ويتعاملون معنا كالعبيد، ويكدسوننا في شاحنة أثناء ذاهبنا وإيابنا من العمل، حتى أصبحنا نسميها "شاحنة الموت"، لأنها غير آمنة ولسنا متأكدين إن كنا سننجو أم لا.

وتضيف في قصتها: انا حامل في الشهر الثامن واعاني آلاما في الظهر، لكن احساسي بالظلم دفعني للتكلم حول انخفاض الاجور وخطورة النقل، وتم طردي من العمل ولم يقم أي مزارع بتوظيفي، وتوسلت للحصول على أي عمل يمكنني الحصول عليه. أخيرا تم تعييني من جديد ولكنني بدأت أيضا في التعامل مع جمعيات مثل أصوات النساء. وكان الدعم من هذه المجموعات تمكيني. نواصل تنظيم الإضرابات والتحدث الى المسؤولين، على أمل التغيير. حتى أنني تعلمت ركوب الدراجة النارية لتجنب ركوب الشاحنات الخطرة.

وتتابع أميرة: لا يزال العيش في الريف التونسي يمثل تحديا، حيث تكون مثل هذه الاحتجاجات نادرة وغالبا ما تثير الاستهجان ولكنني مصممة على النضال من أجل حقنا في العمل والعيش بكرامة. الحلم بحياة أفضل مستمر...

معاناة ثلاث فتيات في متجر التوابل

أما رانيا الحموي من الاردن، فتقص قصة ثلاث فتيات كنا يعملن في متجر للتوابل. تقول رانيا: في محل صغير جمع القدر ثلاث شابات، فرح وسلام ونور. بعد عطلة العيد القصيرة، عادت فرح وسلام إلى العمل ولاحظتا غياب نور المقلق. بعد ثلاثة أيام من دون أخبار عنها، شعرن بالقلق عليها وقامتا بزيارة منزلها.

وتضيف: فتحت والدة نور الباب ووجهها مهموم، وعند سؤالها عن نور، أخبرتهم أنه: لمدة ثلاثة أيام، عزلت نفسها، لا تأكل ولا ترى أبدا، إنها تخجل من الخرووج لأنها فقدت حواجبها وشعرها ورموشها".

انصدمت فرح وسلام بعد سماع هذا الخبر، لأن نور كانت الأكثر حيوية بينهن دائما.

عندما ظهرت نور، بدت وكأنها ظل نفسها السابقة، وقالت وهي تجلس بهدوء خلف الدتها: بعد المدرسة الثانوية، كان علي أن أعمل لتحقيق أحلامي. كان عملي الأول في متجر للتوابل، تحرش بي صاحب المتجر، مدعيا الحب، ثم أصبح عدائيا عندما لم أرغب في لعب دور جولييت. تسللت الكراهية إليه، ثم بدأ الاستغلال والإذلال وكدت أفقد بصري هناك بسبب التوابل، التي دخلت عيني، فأصبحت حمراء، ومال زال المالك يتصرف وكأنه لم يراها.

وتضيف نور: تركت ذلك العمل وعملت في شركة أكبر حيث اعتقدت أنها ستكون أفضل لي. لكن كما تعلمون، ساعات العمل الطويلة تمتد حتى منتصف الليل، ولا أزال بالكاد أتمكن من تغطية نفقاتي، والآن مرة أخرى، أوجه ظروفا غير عادلة.

وتتابع: لقد سئمت الاستغلال ، أريد أن ارتاح، أريد الخروج من هذا الألم اللامتناهي، والآن بعد كل ما حدث لي وكل الصدمات المتراكمة، لم أعد أرغب في التعامل مع أي شخص، هذا الضغط المستمر الذي أعيشه أدى إلى مرضي وجعلني أفقد شعري.، وكشفت نور عن شعرها الخفيف.

أنا افهم يا نور. "أجابت سلام": لا بد من أن تأتي أيام أفضل وأدعو الله أن يزديد قوتك. لكن أعلمي هذا:انت لست وحدك في هذا الصراع، لقد واجهت نصيبي من المعارك ايضا. أتعامل مع الاكتئاب بالأدوية، الأمر الذي يجعلني مرتابة أحيانا وكأن شخصا ما يلاحقني دائما وازداد الأمر سوءا بعد أن اتهمت زورا بالسرقة في العمل. لمدة ثلاث سنوات عملت كعبدة، بلا فترات راحة، منوابات ليلية طويلة ومهانة أمام العملاء، كل ذلك مقابل 200 دينار أردني فقط في الشهر. مكان عملنا لا يتناسب مع مهاراتي أو يحترم تعليمي. أذهب إلى العمل مشيا على الأقدام يوميا لتوفير المال وأواجه الإهانات التي لا حصر لها عند أي تأخير. ذات مرة كان مجرد أخذ يوم إجازة كافيا لطردي من العمل. ولهذا السبب بدأت العلاج النفسي، لكن الدواء كان له آثا جانبية شديدة. والآن أنا عالقة في نفس المتجر معك ومع فرح وأتساءل متى ستتغير أوضاعنا، إن حدث ذلك.

تدخلت فرح بصوت منخفض وقالت: أنا كان دخلي 100 دينار فقط رغم خبرتي التي تمتد الى 13 عاما!

العنف الاقتصادي في فلسطين مرتبط بالأساس بالاحتلال

بعد قص الباحثات القصص الأربع من فلسطين ولبنان والأردن وتونس، فُتح باب النقاش، وتحدثت السيدة سهام من الأردن، أن قصة فوزية من مدينة الخليل تشبه قصتها. تقول: كنا عايشين في الخليج، وتوفي زوجي بعد العودة للأردن وترك وراءه 3 اطفال بينهم طفلة من ذوي الاعاقة. ثقفت نفسي حول العنف ضد المرأة والعنف الاقتصادي، والنظرة المجتمعية للارمل، والتي تعتبر أنه ممنوع خروجها من بيتها، لكنها تساءلت كيف تدبر امور اسرتها وأطفالها؟!.

وتضيف: ذهبت للعمل وعلمت ابنائي وتخرج ابني وبنتي من الجامعة، وبعدها فتحت جمعية خيرية لابنتي التي تعاني من اعاقة، ونقلت كل الذي تعلمته ومررت به للنساء اللواتي مررن بنفس ظروفي ونفس معاناتي.

وتحدثت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أمل خريشة، قائلة: في فلسطين ولبنان هناك اوضاع متشابهة خاصة مع وجود الاحتلال، إضافة إلى القوانين التي تخلق التمييز ضد النساء، مع التأكيد أن العنف الاقتصادي في فلسطين مرتبط بالأساس بالوضع السياسي. مؤكدة ضرورة ربط حقوق النساء بالقوانين والأدوات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدول.

وتضيف: من المهم جدا في عملنا في العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاقتصادي، ان تقوم المؤسسات الحقوقية النسوية بتطوير السياسات، حيث لا يوجد ضمان اجتماعي في فلسطين، وتعاني النساء الفلسطينيات من البطش الاسرائيلي.

وترى خريشة أن هذه القصص تعبر عن كثير من النساء في الوطن العربي، لذلك من المهم جدا تنظيمهن في النقابات واللجان العمالية وفتح المجال أمامهن.

مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس عايدة العيساوي، التي شاركت في اللقاء أيضا، أكدت على ضرورة التوعية الجماهيرية وتفعيل قوانين واتفاقيات القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

أما أمل سيام من قطاع غزة، فقالت إنه بغض النظر عن مكان حدوث القصة، لكن القصص في الواقع العربي تتشابه، إلا أنه في الواقع الفلسطيني يختلف الامر بسبب وجود الاحتلال، الذي يتسبب بالعنف ضد الفلسطينيين.

ورأت أن أي امرأة ناجية من العنف إذا وجدت من يدعمها ستصبح قوية لنجدة الاخريات ودعمهن اما إذا لم تجد من يدعمها ستصبح فريسة للظلم والتمييز.