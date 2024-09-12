الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من محافظة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنا من محافظة الخليل.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شرق الخليل واعتقلت اربعة مواطنين بينهم ثلاثة اسرى محررين وهم: رياض جرادات، ومأمون الفروخ، وقصي الفروخ، ومصعب جبارين، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت المواطن نعيم الجابري، ونجله محمد حتى يسلم نجله ديار نفسه، وباسم خلالف من حدب الفوار جنوبا، وبسام موسى بدوي، وجمال محمد عطية بنات من بلدة دورا، ومعتصم النتشة، وكريم طه أبو سنينة، ونجله يوسف من مدينة الخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل، ومداخل مدينة الخليل وشدد من اجراءاتها العسكرية على كافة المدخل.