الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من مخيم الفارعة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مخيم الفارعة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مروان صالح نبريصي ونجله أسامة خلال مداهمة منزلهما في مخيم الفارعة.

وأضاف، أن الاحتلال اعتقل أيضا الشاب علي صبح من مخيم الفارعة خلال مروره على حاجز الحمرا العسكري.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة، منتصف الليلة، وداهمت العديد من منازل المواطنين، كما استشهد المواطن سفيان جواد عبد الجواد (46 عاما) برصاص قناص، حيث تزامن اقتحام المخيم هذه الليلة مع استمرار حصار واقتحام مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي.