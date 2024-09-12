معتقل من بلدة الزبابدة جنوب جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

وطن: دخل المعتقل عثمان محمد أبو خرج (51 عاما) من بلدة الزبابدة جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن المعتقل أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و20 عاما، وتعرض لإهمال طبي على مدار السنوات الماضية في معتقلات الاحتلال.

وكانت نقطة التحول في وضعه الصحي بعد خطأ طبي تعرض له، بعد أن زوده أطباء إدارة معتقلات الاحتلال بحقنة ملوثة عام 2006، تسببت له حينها بإصابته بالتهاب في الكبد، عدا عن أنه يعاني من مشاكل في القلب، وأجريت له قبل اربعة سنوات عملية قلب مفتوح.