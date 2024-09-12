الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم طولكرم لليوم الثالث على التوالي

وطن: تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، وسط الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية اليهما، وتحليق لطائرات استطلاع على ارتفاع منخفض لليوم الثال على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال تتمركز على مداخل المخيم، وتحديدا شارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، وتنشر عناصر المشاة داخل الشوارع والأزقة في حارات المخيم، والقناصة في البنايات العالية، وعدد من المنازل التي حولتها إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها قسرا.

كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، وتتمركز آلياتها على مدخل الطوارئ الرئيسي، وتعرقل عمل طواقم الاسعاف والمرضى أثناء دخولهم إلى المستشفى أو خروجهم منه، واخضاعهم للاستجواب.

وجرفت جرافة الاحتلال الليلة الماضية دوار شويكة في الحي الشمالي للمدينة، والحقت دمارا كبيرا فيه، بعد ان خربته وهدمته في الاقتحام السابق.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من مدينة طولكرم، تزامنا مع عدوانها المتواصل على المخيم لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال مهدي زياد الجيوسي، وعبد أبو عصبة من منزليهما في الحي الشرقي، ومعاذ سمير الحارون بعد مداهمة منزله في الحي الغربي للمدينة وهو معتقل سابق.

وكان استشهد الليلة الماضية ثلاثة شبان بعد قصف طائرة احتلال مسيرة لمركبة كانوا يستقلونها في منطقة عزبة الحاج مسعود في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وتم نقلهم اشلاء وجثث متفحمة الى مستشفيات المدينة.

والشهداء هم: عماد الدين خضر مسعد شحادة (28 عاما) من مخيم نور شمس، ومحمد ناصر من مخيم نور شمس، وصلاح الدين عمار بدو من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

ونظراً لاستمرار الاقتحام لمدينة ومخيم طولكرم وعدم استقرار الوضع الأمني والوضع الصعب الذي يعيشه سكان المخيمات وباقي أنحاء المحافظة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين، اعلنت مديرية التربية والتعليم تعليق الدوام اليوم الخميس في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال.