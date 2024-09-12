الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من يبرود واللبن الغربي ويقتحم بلدات وقرى شمال وغرب رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان، خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى شمال غرب وغرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل المحرر أمين عرمان من قرية عين يبرود شمال شرق رام الله خلال تواجده في قرية عابود شمال غرب رام الله.

كما اعتقلت الشابين أسامة محمد لطفي (19 عاما)، وصلاح محمد سمحان (19 عاما) خلال مداهمة منزليهما في قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال اقتحم قرية دير أبو مشعل واحتجز الشقيقين محمد ومنتصر عنكوش، للضغط على شقيقهم جميل صالح عنكوش لتسليم نفسه لسلطات الاحتلال.

كما اقتحمت قرى وبلدات ترمسعيا شمال رام الله، وكفر عين ودير غسانة والنبي صالح غرب رام الله.