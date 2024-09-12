إصابة شابة واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال قلقيلية

وطن: أصيبت فجر اليوم الخميس، شابة بشظايا الرصاص الحي، واعتقل شابين آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وافادت مصادر محلية بأن شابة (18 عاما)، أصيبت بشظايا الرصاص الحي في الرقبة، خلال اقتحام المدينة فجرا، واطلاق الاحتلال الرصاص بشكل عشوائي، جرى نقلها لمستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج ووصفت اصابتها بالمتوسطة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من المدينة وهما: موسى زيد، وهنود سلمي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.