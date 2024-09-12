الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، اربعة مواطنين من بيت لحم.

وأفاد نادي الاسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الشقيقين عماد حمدان سلامة (38 عاما) ، ومؤيد (42 عاما) من قرية الشواورة شرق بيت لحم بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضاف نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت موسى اسماعيل شعفوط من مكان عمله في حي البالوع ببلدة الخضر وهو من سكان مخيم العروب شمال الخليل، وطارق العزة اثناء تواجده في بلدة زعترة شرقا، وهو من سكان مخيم العزة شمالا.