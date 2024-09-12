عضو كنيست يقتحم غرفة الجريح هايل ضيف الله ويتوعد باعدامه

رام الله - وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت اقتحم غرفة المستشفى التي يرقد بها منفذ عملية الدهس قرب رام الله هايل ضيف الله، وتوعده بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل جندي دهسا في عملية نفذها هايل قرب مدينة رام الله .

وقال الجيش في بيان "الجندي برتبة رقيب غيري غدعون هنغال ويخدم في كتيبة نحشون (90) ضمن لواء كفير (مشاة)، قُتل خلال عملية دهس".

وأضافت أن سائق الصهريج أُصيب بجروح بالغة برصاص جيش الاحتلال.

ووفقا للقناة الـ12، فإن السائق من سكان بلدة رافات قرب رام الله ويدعى هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله (58 عاما).

وتأتي هذه العملية بعد أيام من قيام سائق شاحنة أردني بقتل 3 حراس إسرائيليين بالرصاص عند معبر جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن.

وبمقتل الجندي اليوم الأربعاء، ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 709 ضباط وجنود، بينهم 342 منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي للقطاع في الـ27 من الشهر ذاته.