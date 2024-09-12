متحف في نيويورك يفصل 3 موظفين بسبب وضعهم الكوفية الفلسطينية

رام الله - وطن: قال متحف نوغوتشي في مدينة نيويورك الأميركية إنه فصل 3 موظفين بعد أن انتهكوا قواعد الزي من خلال وضع الكوفية، والتي أصبحت رمزا للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وقال المتحف "بينما ندرك أن النية وراء وضع الكوفية هي التعبير عن وجهات نظر شخصية، فإننا ندرك أيضا أن مثل هذه التعبيرات يمكن أن تنفّر بشكل غير مقصود قطاعات من زوارنا المتنوعين".

وكان المتحف -الذي أسسه النحّات الأميركي الياباني إيسامو نوغوتشي- أعلن الشهر الماضي عن سياسة تحظر على الموظفين ارتداء أي شيء يعبر عن "رسائل أو شعارات أو رموز سياسية".

في المقابل، قالت ناتالي كابيليني -وهي من الموظفين الثلاثة الذين فصلوا- إن قيادة المتحف تستخدم مصطلح "سياسي" سلاحا ضد القضية الفلسطينية.

ودائما ما كانت الكوفية رمزا للقضية الفلسطينية، وفي الاحتجاجات التي تخرج في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء العدوان على قطاع غزة، يضع المتظاهرون الكوفية الفلسطينية.