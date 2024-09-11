"حماس" و"الديمقراطية": لا اتفاق ولا عقد صفقات مع الاحتلال إلا بتحقيق مطالب شعبنا

وطن: عقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعًا ثنائياً في قطاع غزة، جاء هذا اللقاء في ظل معركة طوفان الأقصى وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيونازي على القضية والهوية الفلسطينية؛ حيث أكد المجتمعون على:

توجيه تحية إجلال وإكبار لشعبنا الأبي ومقاومته الصامدة في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، ولأسرانا البواسل في باستيلات العدو الصهيوني، ولجرحانا الميامين، ولشهداء شعبنا وأمتنا الأبرار.

وأكدتا على أن المقاومة حق مشروع لشعبنا أقرته كل الأعراف والمواثيق، وإن معركة طوفان الأقصى هي نتاج طبيعي من شعبنا ومقاومته في مواجهة العدوان المتواصل على حقوقنا ووطننا، وممارسات الاحتلال وقطعان متطرفيه، وستبقى المقاومة حاضرة طالما أن فلسطين محتلة.

وإن اليوم التالي للحرب هو يوم يقرره الشعب الفلسطيني وهو صاحب الحق والولاية الحصرية بشأنه وعلى طاولة الكل الوطني، وإن أي قوة مهما كانت خارج إطار الكل الوطني ستعامل معاملة الاحتلال؛ ولن يكون لها مكان على أرض فلسطين.

وأكدتا أنه لا اتفاق ولا عقد صفقات مع الاحتلال الصهيوني إلا بتحقيق مطالب شعبنا المتمثلة بوقف العدوان الشامل، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وكسر الحصار، وإعادة الإعمار، وتحقيق صفقة تبادل للأسرى جادة.

وشددتا على أن تنفيذ مقررات اتفاق بكين وما سبقه، خطوة ضرورية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإصلاح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتعود إلى دورها الطبيعي في قيادة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والدولة والتحرير.

و مواصلة التنسيق الثنائي المشترك في كافة المجالات السياسية والعسكرية والميدانية والوطنية لخدمة شعبنا وقضيتنا.

واشارتا الى ضرورة حماية الجبهة الداخلية والضرب بيد من حديد على العابثين والمتواطئين والخارجين عن القانون وعن أعراف وتقاليد شعبنا، وعن كل من يحاول الإخلال بالسلم والأمن المجتمعي، أو الفت في عضد الحاضنة الشعبية مهما كان، وإن تعزيز وإسناد دور الجهات المختصة واجب وطني لنا جميعاً.

وشددتا على تفعيل واستنهاض كل قوى شعبنا في كل أماكن تواجده وخاصة في القدس والضفة والداخل المحتل، في سبيل مواجهة العدوان وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا وحقوقنا.