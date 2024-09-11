طوفان الأقصى في اليوم 342.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة وتصعيد على جبهات الضفة الغربية وجنوب لبنان

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ342، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وواصل جيش الاحتلال قصفه لمناطق متعددة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتكاب أربع مجازر ضد العائلات، أسفرت عن وصول 64 شهيدًا و104 جرحى إلى المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 41,084 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 95,029.

وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال اقتحامًا جديدًا في طولكرم، حيث استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 10 آخرون برصاص الاحتلال.

على جبهة جنوب لبنان، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت مقر اللواء الغربي 300 التابع للاحتلال في خربة ماعر بالجليل الغربي بـ30 صاروخًا. وفي الوقت نفسه، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية وأكد تحقيق إصابات مباشرة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ342: