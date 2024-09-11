إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال حوسان غرب بيت لحم

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وذكر مصدر محلي أن جنود الاحتلال استولوا على سطح منزل في المنطقة وحولوه إلى ثكنة عسكرية.

وتتعرض قرية حوسان لاقتحامات يومية من قوات الاحتلال، خاصة منطقة "المطينة" ووسط القرية، حيث يطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم.