حزب الشعب يدين جرائم الاحتلال الأخيرة ويدعو لانخراط الكل الفلسطيني موحداَ في مواجهة شاملة مع الاحتلال

وطن: عبر حزب الشعب عن إدانته الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا، وآخرها المجازر التي اقترفها أمس الثلاثاء في مواصي خانيونس، واليوم الأربعاء في مخيم النصيرات وعديد المناطق الأخرى في قطاع غزة، وفي طوباس وطولكرم.

وقال حزب الشعب في بيان له وصل وطن، إن غياب الإرادة السياسية الدولية والعربية للجم لردع دولة الاحتلال والفاشية الإسرائيلية ولجم عدوانها الدموي، شكل عامل تشجيع لها للامعان في حربها على شعبنا، والمضي قدما في مخططاتها الاستعمارية.

وفيما أكد حزب الشعب بأن المعركة الكفاحية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير متكافئة بين شعبنا ومقاومته، من جهة، والاحتلال من جهة أخرى، حذر من خطورة ما تروج له الحكومة الإسرائيلية وجيشها وأجهزتها من تضخيم متعمد لقدرات المقاومة الفلسطينية، من أجل تبرير استخدامها للقوة الغاشمة واقتراف المزيد من جرائمها، مشيراَ إلى ان الشعب الفلسطيني برمته أصبح هدف لنيران آلة الاحتلال الحربية.

وختم حزب الشعب بيانه، بتجديد دعوته لسرعة إنهاء الإنقسام وتطبيق مخرجات لقاء بكين كحد أدنى من الاستحقاقات المطلوبة، وإلى إنخراط الكل الفلسطيني موحداَ في المواجهة الشاملة لعدوان الاحتلال ومخططاته، وعبر أوسع إصطفاف سياسي وكفاحي ووحدة وطنية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.