حزب الله يستهدف حاجزاً عسكرياً في ‏مستوطنة "دان".. ويواصل ضرب مقارّ الاحتلال المستحدثة

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله تنفيذ العمليات العسكرية النوعية، مستهدفةً مواقع وانتشار جيش الاحتلال في المستوطنات الشمالية، حيث أعلن، اليوم الأربعاء، عن عدد من العمليات، وذلك دعماً لقطاع غزة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية.

وفي أحدث عملياتها لليوم، ردّت المقاومة الإسلامية على الاعتداء والاغتيال ‏في بلدة ميس الجبل الجنوبية، عبر استهداف كتيبة ‏الاستخبارات العسكرية "8200" في ثكنة "ميتات" بصلية صاروخية.‏

ورداً على ‏اعتداء الاحتلال على طريق النبطية - ‏زبدين، استهدف مقاتلو ‏المقاومة ‏الإسلامية حاجزاً عسكرياً في ‏مستوطنة "دان" بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كذلك، استهدف مقاتلو ‏المقاومة المقر المستحدث التابع ‏لقوات "الفرقة 146" في قاعدة "أبيريم" المستحدثة بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، وذلك رداً على ‏اعتداءات الاحتلال في خراج بلدة ‏زبقين.

كما قصفت المقاومة الإسلامية مربض الزاعورة بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا، رداً على تمادي ‏الاحتلال في الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة، لا سيما مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب.

ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مقاتلو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية تموضعاً لجنود ‏الاحتلال في موقع العباد بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

في هذا السياق، أشارت منصة إعلامية إسرائيلية إلى إطلاق نحو 60 صاروخاً في اتجاه الشمال في ساعة واحدة، مؤكّدةً سقوط مقذوف في مستوطنة "دان"، شمالي فلسطين المحتلة، ما أدّى إلى وقوع إصابة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية مواقع "المطلة" و"الراهب" و"رويسة القرن"، وثكنة "زبدين".