شهيدان في قصف الاحتلال مركبة شرق طولكرم

وطن: استشهد مواطنان، مساء اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت مركبة في عزبة مسعود في ضاحية اكتابا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت جثماني شهيدين من المركبة، لم تعرف هويتهما بعد، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ الـ28 من آب/أغسطس الماضي، إلى 49 شهيدا، بينهم 21 من جنين، و11 من طولكرم، و13 من طوباس، و3 من الخليل، وشهيدة من نابلس.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 701 بينهم 159 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.

يتبع...