اعلان عن قطع التيار الكهربائي في محافظة القدس

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 12/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من بلدة العيزرية وتشمل: مصنع سنيورة ومحيطة , كامل منطقة الإسكان , محيط دوار الإسكان , محيط مدرسة مسقط , محيط مطعم بيسان , محيط الملجأ الخيري (مدام سكسك)

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.



