الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على طوباس

وطن: تواصل قوات الاحتلال، عدوانها وحصارها على مدينة طوباس، منذ 20 ساعة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق جميع مداخل مدينة طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية، وتفرض حظرا للتجول فيها وتواصل حصار مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأضافت أن قوات الاحتلال تنتشر في المدينة، وتنشر القناصة على أسطح عدد من البنايات التي حولتها لثكنات عسكرية، كما شرعت جرافات الاحتلال بتدمير وتخريب لمركبات وممتلكات المواطنين في عدد من أحياء المدينة.

وقال مدير نادي الاسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين هم: أيسر عزات حامد مسلماني (34 عاما)، وأمير باسم نجيب مسلماني (23 عاما)، وقتيبة جهاد سليمان أبو بشارة (21 عاما)، وعمار غالب مصطفى صوافطة (36 عاما)، ومحمد وائل غازي عبد الرازق (21 عاما)، بالإضافة إلى اعتقال الشاب أحمد بلال محمد عيسى بعد تفجير مركبته الخاصة، فيما احتجزت مواطنين آخرين وأفرجت عنهم لاحقا.

وفجرا، قصفت قوات الاحتلال، مجموعة من المواطنين، قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وهم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

ومنذ الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة محافظات طولكرم وجنين وطوباس، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 47 مواطنا، بينهم 21 من جنين، و9 من طولكرم، و13 من طوباس، و3 من الخليل، وشهيدة من نابلس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 699 بينهم 159 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.