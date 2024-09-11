اعلان عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من محافظة رام الله والبيرة

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الخميس 12/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

جامعة القدس المفتوحة (كلية مسقط) في حي عين الكرزم والمجاورين , قاعة ليفانت للأفراح ومدرسة الشهيد زياد أبو عين حي الجدول والمجاورين , فلل البجة ومسجد الفداء والمجاورين , جمعية الشبان المسيحيين والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق