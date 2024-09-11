الاحتلال يعيد اقتحام بلدة طمون ويحاصر منزلا

وطن: أعادت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعد ساعات على الانسحاب منها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مجددا في ساعات المساء، وحاصرت منزلا فيها.

كما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الأسير المحرر رايق بشارات، وأخرجت المواطنين من داخله وأخضعتهم لتحقيق ميداني واحتجزتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون، فجر اليوم، بالتزامن مع اقتحام طوباس، وداهمت عددا من منازل المواطنين، كما احتجزت عددا منهم، فيما أصيب شابان برصاص الاحتلال في البلدة أحدهما إصابته حرجة بالصدر، بينما أصيب الآخر بالرصاص الحي في الظهر.