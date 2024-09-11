البنك العربي يدعم مبادرة "الحقيبة المدرسية" للعام السابع على التوالي

وطن: واصل البنك العربي دعمه لمبادرة "الحقيبة المدرسية" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، إيماناً منه بضرورة المساهمة بتوفير المتطلبات الأساسية للفئات الأقل حظاً في المجتمع، حيث يولي البنك اهتماماً كبيراً بدعم قطاع التعليم وبالأخص أطفال الاسر المحتاجة من خلال المساهمة في توفير المستلزمات المدرسية الرئيسية لهم.

وقام البنك للعام السابع على التوالي بتوزيع 3,300 حقيبة مدرسية شاملة للقرطاسية على الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في كل من جنين وطوباس وطولكرم والقدس والخليل وبيت لحم وأريحا، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها الموجودة في هذه المناطق.

وفي تعليقه على هذه المشاركة قال السيد جمال حوراني مدير منطقة فلسطين: "ان هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك ضمن العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم وخدمة المجتمع المحلي، لاسيما على صعيد دعم جيوب الفقر والمساعدة في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر العفيفة."

من جانبها ثمّنت وزارة التنمية الاجتماعية دور البنك العربي ومساهماته المميزة في خدمة المجتمع المدني وبالأخص الفئات الأقل حظاً في المجتمع وأشادت بالمبادرة باعتبارها تكريساً لدور البنك العربي في اسناد الأسر الفلسطينية الفقيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة ضمن ستة قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام وتمكين المرأة والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.