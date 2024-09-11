الاحتلال يجدد قصفه عدة بلدات في جنوب لبنان

وطن: تجدد قصف الاحتلال، اليوم الاربعاء، على عدة بلدات جنوب لبنان.

واستهدفت مسيرة للاحتلال دراجة نارية على طريق البياضة صور ما أسفر عن وقوع إصابتين.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدات ميس الجبل، وياطر، ومارون الراس وراشيا الفخار فيما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات ام التوت، والخيام، ومروحين، والبستان، وكفر شوبا، والضهيرة، والوزاني وعيتا الشعب تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الاجواء اللبنانية.