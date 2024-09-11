شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عدد كبير بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال مدرسة الجاغوني التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.