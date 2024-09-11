مواقع الاحتلال في مرمى نيران حزب الله.. والإعلام العبري: مشاهد عملياته "مقلقة"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، اليوم الأربعاء، أنّ مجاهديها استهدفوا دشمةً يتموضع ‏فيها جنود الاحتلال في موقع "المطلة"، بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابتها إصابةً مباشرة.‏

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع "الراهب"، وموقعَي "رويسة القرن" وثكنة "زبدين"، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابات مباشرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بياناتها، أن هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في جنوب لبنان، انطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف عسكري في مستوطنة "المطلة"، وموقع "حدب يارين"، وموقع عسكري للاحتلال في الجليل الغربي.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة وحدة سكنية في مستوطنة "شتولا" بشكل مباشر، بنيران أُطلِقَت من لبنان، بينما أكدت منصة إعلامية عبرية تحقيق إصابة مباشرة في مستوطنة "المطلة" بواسطة صاروخ مضاد للدروع.

وعلى صعيدٍ آخر، أفادت مصادر في الجنوب بشنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت أطراف بلدة زبقين، بالإضافة إلى غارات أخرى على أطراف بلدات القليلة وراشيا الفخار وياطر، واستهداف دبابة للاحتلال أطراف بلدة كفرشوبا والخيام بعدد من القذائف.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء شهيد، في حصيلةٍ أولية للغارة "الإسرائيلية" على بلدة ميس الجبل.

وزفت المقاومة الإسلامية في لبنان أحد مجاهديها، هاني حسين عز الدين "إسماعيل"، من بلدة دير قانون النهر، جنوبي لبنان، شهيداً على طريق القدس.

وفي سياق متصل، وصفت منصة إعلامية عبرية المشاهد التي نشرتها المقاومة الإسلامية، الثلاثاء، من عملية استهداف موقع "جل العلام" بمحلّقة انقضاضيّة، بـ"المقلقة"، متوقفةً بالتحديد عند مرافقة "محلّقة تصوير" للمحلّقة الانقضاضية، بغية توثيق الحدث، وعند ما أظهرته المشاهد من أنّ الموقع "ناشط وفيه حركة".





المصدر: الميادين



