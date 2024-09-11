السنوار في برقية إلى فهد سليمان: تجمعنا روح الأخوة والوحدة متجذرة في خندق المقاومة

رام الله – وطن: تلقى فهد سليمان، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برقية من يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) شاكراً له، ما جاء في برقيته، معزياً باستشهاد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية (أبو العبد).

وأكد السنوار في برقيته تمسكه بروح الأخوة والوحدة، التي تجمع شعبنا وقواه السياسية في خندق المقاومة، على طريق تحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته الوطنية، ووفاءً لدماء الشهداء القادة والمناضلين، وكل أبناء شعبنا في كافة مناطق تجمعاته.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على وحدة الدم التي تجمع أبناء شعبنا، دون تمييز بين قادة ومناضلين، في وحدة نضالية لابد أن تنتهي بالظفر والانتصار على العدو.

وكان فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قد أبرق إلى السنوار معزياً برحيل القائد الوطني إسماعيل هنية، الذي قضى اغتيالاً أثناء وجوده في طهران، الى جانب رفيقه، وسيم أبو شعبان.

كما شارك الأمين العام للجبهة الديمقراطية، على رأس وفد قيادي في تشييع الشهيد هنية وأبو شعبان إلى مثواهما الأخير في العاصمة القطرية، الدوحة.