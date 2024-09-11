تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة حول هجوم 7 أكتوبر..

رام الله - وطن: كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن سلاح الجو لدى جيش الاحتلال كان في “أدنى مستوى استعداد على الإطلاق” يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تكن لديه سوى طائرتين ومروحيتين جاهزة للإقلاع.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت المئات من الجنود والمستوطنين ؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة "إسرائيل" وجيشها في العالم.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي، الثلاثاء، نتائج تحقيق أجرته وقالت إنه مبني على تحقيق داخلي لسلاح الجو.

وأفادت بأن قادة سلاح الجو في قاعدة وزارة الجيش بتل أبيب فشلوا في رسم “صورة للوضع”، وكانوا يعلمون “أقل مما يعلمه المواطن العادي في بيته” خلال هجوم حماس.

وأضافت: “كان سلاح الجو الإسرائيلي في أدنى مستوى استعداد على الإطلاق يوم 7 أكتوبر، مع مروحيتين وطائرتين فقط جاهزة للإقلاع”.

وقبل هجوم حماس، حلقت مسيّرة إسرائيلية طوال الليل في سماء قطاع غزة، لكن أحدا لم يدرك حقيقة ما التقطته من “أحداث غير معتادة تجري داخل غزة”، وفق الهيئة.

وزادت بأن “مقاتلات إسرائيلية انطلقت بعد ذلك لكن لحماية أصول استراتيجية ولم تصل على مدى ساعات إلى المنطقة المحاذية لغزة” حيث كان يدور القتال.

وأول قصف جوي نفذه الطيران الإسرائيلي ضد المقاومة والذين اجتازوا الحدود كان في الساعة 7:15 صباحا (05:15 “ت.غ)، رغم أن الهجوم بدأ فجرا، حسب الهيئة.

وفي الساعة العاشرة صباحا فقط، وفق التحقيق، وجّه قائد سلاح الجو الإسرائيلي بالبدء في قصف الثغرات التي أحدثتها حماس في السياج الحدودي ودخل عبرها مئات المقاتلين.

وقالت هيئة البث إنه “كان لدى حماس الكثير من المعلومات عن القواعد الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك مواقع مدارج الطائرات”.

وتحدثت عن “إخفاقات تتعلق بالحفاظ على المعلومات السرية وتأمين القواعد العسكرية”.