مسيرة استفزازية للمستوطنين قرب الجفتلك شمال أريحا

وطن: نظم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، مسيرة استفزازية على شارع 90 القريب من قرية الجفتلك شمال أريحا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق الشارع أمام المواطنين الفلسطينيين، ومنعتهم من المرور، ما أدى لعرقلة حركة التنقل وإعاقة وصول المزارعين إلى أراضيهم.

يشار إلى أن شارع 90 يعد شريانا رئيسيا يربط شمال أريحا والأغوار بمناطق الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال التضييق على المواطنين.