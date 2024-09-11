الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله من عزبة الجراد ويصعد عدوانه على مخيم طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا ونجله من ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل المواطن أيمن أبو شقرة ونجله عبد العزيز من منزله في منطقة جبل أبو طاقة في عزبة الجراد.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها في المنطقة، ونشرت آلياتها في محيط المنازل، وسط إطلاق للأعيرة النارية بشكل عشوائي.

وتزامن ذلك، مع استمرار الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم، إذ ألحقت جرافاته الثقيلة دمارا كبيرا في البنية التحتية ومنازل المواطنين، طالت جدران وأسوار وأدراج، ومركبات، وشبكات المياه والصرف الصحي.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام المنازل داخل المخيم، وتفتيشها وإجبار أصحابها على إخلائها قسرا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، تخللها اعتقال عدد من الشبان، إضافة إلى تفجير عدد منها.

كما تواصل محاصرة مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، من كافة بواباته ونشر قناصتها في محيطه، وإعاقة حركة تنقل المواطنين وطواقم الاسعاف، وإخضاعهم للاستجواب.