كهرباء القدس وبلدية بيرزيت تبحثان تعزيز التعاون وتناقشان المشاريع المشتركة

رام الله - وطن: استقبل المهندس ثائر جرادات مدير فرع محافظة رام الله والبيرة في شركة كهرباء محافظة القدس وفدًا من بلدية بيرزيت برئاسة السيد نضال شاهين، وأعضاء البلدية، المهندسة مي عتماوي، والسيد إسماعيل النبالي، والسيد فراس بربار، والسيد ذياب الأشعل.

وخلال اللقاء، عبّرت بلدية بيرزيت عن شكرها وتقديرها لجهود الشركة في تحسين البنية التحتية في كافة مناطق امتيازها ولا سيما بلدة بير زيت، وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستمر فيما بينهما.

وبدوره أكد المهندس جرادات أهمية هذا الاجتماع ، مؤكدا على استراتيجية الشركة المقدسية في تعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية، في سبيل تقديم أفضل الخدمات لمشتركينا في كافة مناطق الامتياز.

كما ناقش الطرفان إمكانية تطويرالشبكة الكهربائية وتغيير الأعمدة الكهربائية القديمة في بعض مناطق البلدة.

وحضر اللقاء من الشركة كل من المهندس سعيد ريان مدير الدائرة الفنية، والسيد طارق حفظي منسق الهيئات المحلية.