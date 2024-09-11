اصابة السائق .. مصادر عبرية تعلن مقتل جندي بزعم عملية دهس قرب رام الله

رام الله - وطن: أصيب شاب اليوم الاربعاء برصاص جنود الاحتلال قرب رام الله، بعد اطلاق النار عليه اثناء قيادته شحن.

وزعمت مصادر عبرية ان شابا نفذ عملية دهس عند حاجز "بيت إيل" قرب رام الله، ادت الى مقتل جندي في الجيش وإصابة اخر.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال بوقوع عملية دهس ، بالقرب من مفترق "جفعات أساف" قرب رام الله، واصابة المنفذ ونقله للمشفى.

فيما قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، إن جيش الاحتلال يشتبه بأن تكون الشاحنة المستخدمة بعملية الدعس مفخخة، وجرى استدعاء خبراء المتفجرات للمكان.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عبرية، إن جنديين أصيبا بجروح أحدهما بحالة حرجة في عملية الدهس قرب مستوطنة "جفعات آساف" شرقي رام الله، ليعلن لاحقا مقتل احدهم.