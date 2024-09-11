الاحتلال يعتقل 17 مواطنا وينصب حواجز بعدة مناطق في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 مواطنا ونصبت حواجز عسكرية بعدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كلا من: ياسر جبرين الأطرش، وأحمد حسام نيروخ، وصهيب مأمون الشرباتي، ومن بلدة بيت كاحل: محمد يسري حازم الهيموني، ومن بلدة دورا نايف الرجوب، ومعتصم النتشة، ومن بلدة إذنا، محمد اكرم اسليمية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتقلوا كلا من: بلال محمد خضر صبارنة (22 عاما)، وأحمد كامل نايف اخليل، وحسن وليد مسيف صبارنة (18 عاما)، وعمرو عرفات عيسى زعاقيق (20 عاما)، ومحمد غازي عيسى زعاقيق (23 عاما)، ومرهف محمد علي صبارنة (18 عاما)، ومصطفى محمد علي اخليل، والخضير يوسف اخضير عوض (27 عاما)، وعمار يحيى عبد الله عوض (19 عاما)، وإياد عبد الحميد محيسن عوض (26 عاما).

وفي بلدة إذنا، فتشت قوات الاحتلال منازل تعود ملكيتها لعائلة العسود والجياوي وأبو جحيشة وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وتغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية وتفتحها بين الفينة والأخرى لعرقلة مرور المواطنين وتحركاتهم في كافة أرجاء المحافظة.

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