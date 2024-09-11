إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال في طمون جنوب شرق طوباس

وطن: أصيب مواطنان، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، خلال العدوان المتواصل الذي ينفذه الاحتلال على مدينة طوباس وبلدة طمون.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في بلدة طمون، إذ أصيب أحدهما في الصدر بجروح حرجة وتم نقله إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس، كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي قي الظهر وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

ويأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من تصعيدات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، والتي شهدت مؤخراً اقتحامات واعتداءات واسعة في مختلف المدن الفلسطينية. ففي مساء أمس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيميها، مما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.