الاعلام العبري: مقتل 3 جنود وإصابة 8 اخرين جراء سقوط مروحية في غزة

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية أنّ مروحية تابعة للوحدة "669" في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحطمت في غزة، الليلة الماضية، بعد سقوطها بسبب "خلل تقني" بحسب زعمها.

وأشارت مصادر عبرية إلى سقوط 3 قتلى بنتيجة الحادث، بالإضافة إلى 8 إصابات، بينها 4 إصابات خطره.

ولفتت أنّ المروحية حضرت لإنقاذ جندي أصيب بنيران قناص من المقاومة.

وتُعرَف الوحدة "669" في جيش الاحتلال بـ"وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة"، أو "وحدة الإنقاذ القتالي"، وهي تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، ومتخصّصة في الإنقاذ القتالي على الأرض وفي الجو وفي البحر، وتعدّ واحدة من وحدات النخبة في جيش الاحتلال.