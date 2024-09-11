26 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.

ففي مدينة خان يونس، استشهد 13 مواطنا وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً يعود لعائلة القرا في بلدة خزاعة شرق المدينة، ونقل عدد منهم إلى مستشفى غزة الأوروبي، كما استشهد صياد جراء استهدافه من قبل زوارق الاحتلال في عرض البحر مقابل مواصي خان يونس.

وفي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 9 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وعدد من المفقودين، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة النجار.

أما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب 11 آخرين، جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو عطيوي في بلوكC بالمخيم.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلى منزل في محيط أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، والجنوبية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات "الأباتشي" المروحية الحربية الإسرائيلية النار على منازل المواطنين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة صوب حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون. كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.