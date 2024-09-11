تقرير إسرائيلي: حديث غالانت مضلل ولسنا قريبين من القضاء على حماس

وطن: قال مراسل الشؤون العربية في القناة "الـ12" الإسرائيلية، أوهاد حمو، إن حديث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن فقدان حماس السيطرة العسكرية على غزة، بأنها مجرد تعمية للعيون، وأن "إسرائيل ليست قريبة من هدف القضاء على حماس".

وبين حمو أن حكومة غزة، التي تقودها حركة حماس، بعد 11 شهرا من الحرب، دفعت في الشهر الأخير رواتب موظفيها في القطاع.

وأضاف أن كل الدلائل في غزة تؤكد وجود عدة ألوية من القوات هناك"، مخاطبا غالانت قائلا: "أنت لا تقضي على حماس".

وفي ذات السياق، تطرق المعلق العسكري في القناة نفسها، نير دفوري، إلى استمرار الحرب في القطاع، مؤكدا على "ضرورة إغلاق جبهة الجنوب، وإلا فستدخل إسرائيل حرب استنزاف طويلة جداً في الجنوب والشمال، فترة طويلة، لا يمكنها أن تصمد فيها".

وأكد دفوري "وجود معضلة يتحدث عنها كثيرون من كل المستويات السياسية والعسكرية منذ شهر، مفادها أن الثقل يصعد إلى الشمال"، مضيفاً: "عليكم أن تعملوا لإنهاء التصعيد في الجنوب كي لا يصل إلى الشمال، وأنه من أجل إنهاء الجنوب يجب التوصل إلى صفقة تبادل".

وشدد على ارتباط جبهة الشمال الوثيق بالحرب على غزة، مبينا أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، "لن يوقف القصف إذا لم يتم وقف العملية في الجنوب".

وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سينقل تركيز عملياته إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، بينما تقترب المهام العسكرية في قطاع غزة من الاكتمال.

وجاء ذلك في تصريحاته عقب تدريب عسكري يحاكي القتال البري في جنوب لبنان، وفقًا لتقارير القناة 12 العبرية.