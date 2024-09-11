طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

وطن: ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أحزمة نارية عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات لبنانية على الحدود.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على أطراف بلدة القليلة جنوبي لبنان.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أن الجيش ينقل تركيز عملياته إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، بينما تقترب المهام العسكرية في قطاع غزة من الاكتمال.

وأشار غالانت أمام جنود من "اللواء 9" إلى أن "الجيش يحرك ثقل عملياته باتجاه الشمال في جنوب لبنان مع اقتراب الانتهاء من المهام في الجنوب قطاع غزة"، مؤكدًا على وجود "مهمة لم تُنجز في الشمال"، وهي "تغيير الوضع الأمني وإعادة سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية إلى مستوطناتهم".

وأكد غالانت، أن الجيش يختتم تدريباته المكثفة، حيث تم تدريب القوات من السرايا حتى القيادة العليا على العمليات البرية من جميع جوانبها. وأشار إلى أن هذه القوة المجهزة جاهزة للعمل عند الحاجة، قائلاً: "هذا سهم جاهز للإطلاق، وسنعرف متى نقوم بتفعيله. عليكم الاستعداد الكامل لتنفيذ المهام بمجرد صدور الأمر".

كما أضاف: "استغلوا الوقت المتبقي بحكمة، فالمهام القادمة لن تكون مثل أي شيء آخر. لديكم القدرة الكاملة لتنفيذ العمليات بناءً على ما تدربتم عليه".