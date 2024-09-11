هآرتس: واشنطن حذرت "إسرائيل" من حرب شاملة مع لبنان

وطن: نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤول أميركي مطلع أن الإدارة الأميركية حذرت "إسرائيل" من المبادرة لتصعيد واسع وحرب شاملة مع حزب الله في لبنان.

وأشار المسؤول إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تؤيد إجراءات تل أبيب ضد حزب الله لكنها ترى أن عواقب حرب واسعة مع لبنان يجب أخذها بعين الاعتبار.

وأكد أن واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب إلى شن حرب على حزب الله.

وأضاف "شعرنا طوال أغسطس/آب الماضي أن خطر الحرب مرتفع للغاية وحاولنا ترويج صفقة الرهائن لمنع ذلك".

وبشأن مفاوضات إنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة، قال الدبلوماسي المطلع إن حركة حماس شددت موقفها من عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم "إسرائيل" بسبب مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار المسؤول بشكل خاص إلى إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + هآرتس