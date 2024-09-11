قوات الاحتلال تقتحم طوباس وتحاصر المستشفى التركي الحكومي

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أطراف وأحياء بمدينة طوباس وأعلنت حظر التجوال فيها، وحاصرت مستشفى طوباس التركي الحكومي، بالإضافة إلى اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وشهدت مدينة طوباس في الساعة الأخيرة، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال عند أطرافها وفي محيطها.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال تنتشر عند أطراف مدينة طوباس وخاصة في المنطقة الشمالية منها. ويتزامن ذلك مع حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيرة والمروحيات في سماء المحافظة وعلى ارتفاعات منخفضة.

كما شرعت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى طوباس التركي الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة، وأغلقت الشوارع الواصلة إليه ودفعت بتعزيزات الى الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، في وقت لاحق، بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات عسكرية واقتحامات متكررة في مختلف المدن الفلسطينية، حيث اقتحمت مدينة طولكرم ومخيميها، مساء أمس واعلن عن استشهاد مواطنين واصابة عشرة آخرين.