طوفان الأقصى في اليوم 341.. تحذيرات من توقف مستشفيات شمال غزة ومجزرة إسرائيلية في مواصي خانيونس

وطن:دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ341، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف المستشفيات في شمال القطاع عن العمل خلال 24 ساعة، نتيجة نفاد الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء.

وأفاد مدير المستشفى الإندونيسي، مروان السلطان، أن المستشفى مهدد بالتوقف التام عن تقديم الخدمات الصحية خلال يوم واحد، إذا لم يتم توفير الوقود، مشيرًا إلى أن الوقود يُسلم عادة مرة كل 14 يومًا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخوله أو يؤخره.

وفي سياق متصل، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في منطقة مواصي خانيونس، حيث أسفرت عن سقوط 40 شهيدًا وأكثر من 60 جريحًا. وتم نقل جثامين 19 شهيدًا إلى المستشفيات، بينما تم توثيق أسماء 22 شهيدًا آخرين لم تصل جثامينهم بسبب الدمار الكبير الناجم عن القنابل الضخمة التي أطلقها الاحتلال.

ووفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 41,020 شهيدًا، إضافة إلى 94,925 جريحًا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ341:

12:21|تحديث.. 9 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة النجار في جباليا شمالي غزة

12:13|استشهاد زوجة الشهيد الإعلامي "هائل النجار" و أبنائه الستة في قصف الاحتلال منزلهم في جباليا البلد شمال قطاع غزة

12:12|اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية

12:07|قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقة شرق رام الله

12:01|إصابات تصل الى مستشفى الإندونيسي جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزل في جباليا البلد شمال قطاع غزة