الإعلام العبري: لسنا قريبين من القضاء على حماس.. ويجب إغلاق الجبهة هناك

وطن: اعتبر مراسل الشؤون العربية في قناة "الـ12" العبرية، أوهاد حمو، كلام وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، بشأن قرار حكومته "نقل مركز الثقل إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع اقتراب إكمال الأهداف العسكرية في قطاع غزة"، بأنّه مجرد " تعمية للعيون"، مؤكّداً أنّ "إسرائيل ليست قريبة من هدف القضاء على حماس".

ولفت مراسل القناة العبرية إلى أنّ، وبعد 11 شهر من الحرب، حكومة غزة، التي تسيّرها حركة حماس، "دفعت في الشهر الأخير رواتب وأموال موظفيها في القطاع"، كما أشار إلى أن كل الدلائل في غزة "تؤكّد وجود عدة ألوية من القوات هناك"، مخاطباً غالانت "أنت لا تقضي على حماس".

وفي السياق نفسه، تطرق المعلّق العسكري في القناة نفسها، نير دفوري، إلى استمرار الحرب في القطاع، مؤكداً "ضرورة إغلاق جبهة الجنوب، وإلا ستدخل إسرائيل في حرب استنزاف طويلة جداً في الجنوب والشمال لفترة طويلة لا يمكنها أن تصمد فيها".

وتحدث دفوري عن "وجد معضلة، يتحدث عنها الكثيرون من كافة المستويات السياسية والعسكرية منذ شهر، مفادها بأن الثقل يصعد إلى الشمال"، مضيفاً: "عليكم أن تعملوا لإنهاء التصعيد في الجنوب لكي لا يصل إلى الشمال، وأنه لأجل إنهاء الجنوب يجب التوصل إلى صفقة تبادل".

وشدّد المعلّق العسكري على ارتباط جبهة الشمال الوثيق بالحرب على غزة، قائلاً إنّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "لن يوقف القصف، إذا لم يتم وقف العملية في الجنوب".

فعلى الرغم من مواصلة جيش الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة، إلا أنّ حكومة نتنياهو لم تحقق أي هدف من أهدافها المعلنة وغير المعلنة، ولا تزال المقاومة مع مرور نحو أحد عشر شهراً على بداية العدوان تكبد الاحتلال المزيد من الخسائر.

وأقرّ "جيش" الاحتلال اليوم، بإصابة العقيد جولان فاخ بجراح خطيرة نتيجة انهيار نفق عليه في منطقة محيط "نتساريم" وسط قطاع غزة، حيث اخترق رمح حديدي جسده وعلق داخله.





المصدر: الميادين