مصرع مواطن إثر حادث سير ذاتي برام الله

وطن: لقي مواطن (23 عاما) مصرعه، اليوم، في حادث سير ذاتي وقع بين بلدة عارورة ومزارع النوباني شمال غرب رام الله .

و ذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير ذاتي لجرار زراعي كان يستقله السائق وعدد من المواطنين ،وقد وقع الحادث بعد أن فقد السائق السيطرة وانقلب الجرار و معه مواطنين حيث تم نقل الاصابات الى المشفى وأعلن الاطباء عن وفاة أحدهم .

وأضاف بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

واعلنت مصادر محلية عن وفاة الشاب نايف كعابنة واصابة شقيقه جراء انقلاب جرار زراعي بين بلدتي عارورة ومزارع النوباني.