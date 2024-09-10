جمعية الهلال الأحمر تدين اعتداءات الاحتلال على طواقمها ومراكز الإسعاف

وطن: أدانت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، اعتداءات قوات الاحتلال على طواقمها، خاصة في محافظة طولكرم.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن قوات الاحتلال استهدفت أحد مسعفيها بالرصاص الحي أثناء إسعافه مصابا في مخيم طولكرم، واحتجزت مسعفين اثنين من داخل مركز إسعاف طولكرم عقب اقتحامها المركز ومحاصرتها له، وقد احتجزت طواقم الإسعاف داخل المركز ومنعتهم من تقديم الخدمات الإسعافية.

وحذرت الجمعية من خطورة تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق طواقمها العاملة في الضفة الغربية، ومنع مركبات الإسعاف المتكرر من الوصول إلى الجرحى والمرضى لتقديم الرعاية الطارئة لهم خلال اقتحام مدن ومخيمات الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنها وثقت أكثر من 750 انتهاكا بحق مهامها الطبية والمرضى والمصابين في مركبات الجمعية في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.