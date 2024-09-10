"الجنائية الدولية" تستعجل أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب اليوم الثلاثاء إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

وأشار خان إلى مخاوف بشأن تدخل "إسرائيل" المحتمل في التحقيقات الجارية وسط تصاعد العنف وجرائم الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي ملفه المقدم إلى المحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخير المحكمة في إصدار أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان خان قد ضغط في السابق على المحكمة للبت في مذكرات الاعتقال الشهر الماضي، قائلا إن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن "جرائم الحرب" في فلسطين.

وحث القضاة على التحرك دون تأخير، قائلا إن "أي تأخير غير مبرر في الإجراءات يضر بحقوق الضحايا".

كما دعا خان المحكمة إلى رفض الطعون القانونية التي تشكك في اختصاصها في هذه القضية بحجة أن سلطة المحكمة في الحكم في هذه المسألة راسخة بموجب القانون.