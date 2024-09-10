تشييع جثمان المناضل الوطني نجيب القدومي

وطن: شُيّع اليوم الثلاثاء جثمان المناضل الوطني نجيب القدومي "أبو فادي" بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر في مسجد الإيثار، إلى مثواه الأخير في مقبرة الهاشمية بمحافظة الزرقاء الأردنية.

وشارك في تشييع الجثمان عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الموجودين في عمان، وشخصيات فلسطينية وأردنية ورفاق الفقيد وأبناؤه وكادر سفارة دولة فلسطين في عمان.

المناضل الراحل "القدومي" التحق منذ باكورة حياته بالثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة "فتح"، وكُلف بعدد من المهام التنظيمية والوطنية التي أداها المناضل الراحل بتفانٍ وإقدام، ليشكل نموذجًا في العمل الميداني والتنظيمي؛ عبر جهوده الدؤوبة في الحفاظ على أُطر الحركة، وعلاقاتها، ووحدتها حتى وفاته.