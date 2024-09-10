شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بمخيم البريج وسط القطاع

وطن: استُشهد مواطن وأصيب آخرون مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف ومواطنين نقلوا شهيدا وعدة مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، بعد استهداف طيران الاحتلال طابقا في عمارة سكنية عند مدخل مخيم البريج.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,020 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94,925 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.