صفي الدين في ذكرى أربعين الشهيد شكر: العمليات من لبنان تزيد في قلق الاحتلال من المستقبل

وطن: صرّح رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، الثلاثاء، بأنّ جيش الاحتلال وبعد نحو عامٍ من الحرب على قطاع غزّة وعدوانه على جنوبي لبنان "يقف تائهاً وحائراً أمام خيبته بسبب عدم تحقيقه أيّاً من أهدافه".

وقال صفي الدين في ذكرى أربعين القائد الجهادي الشهيد فؤاد شكر إنّ "الاحتلال في أزمةٍ عميقة يدلّ عليها استهدافه القادة والمدنيين"، مضيفاً أنّ "المجاهدين يخوضون المعركة اليوم في غزّة وجنوبي لبنان وعلى امتداد كل الأمّة بشجاعة ويحبطون مخططات الاحتلال الخبيثة".

وتابع: "أعيننا تتطلع إلى أهداف العدو وغاياته التي لن تتحقق في غزّة ولا في لبنان ولا على صعيد المنطقة"، مؤكّداً أنّ "طوفان الأقصى جاء تجلياً لإرادة المقاومين فاهتزّ المشروع الإسرائيلي وشعر قادته أنّ كلّ ما بنوه أصبح مهدداً بالزوال".

كما أشار إلى أنّ "جيش الاحتلال مستمرٌ في مجازره في قطاع غزّة، لكنّه لم يدرك حتى الآن الهدف النهائي، وهو ما يدلّ على اختلالٍ غير عادي".

وأضاف صفي الدين أنّ "الجيش الذي كان يعتبر نفسه أسطورياً لم يحصل إلا على القلق ولم يُحقق أهدافه على الرغم من التدمير والقتل والتجويع والحصار".

وعن عملية "معبر الكرامة" على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، قال صفي الدين إنّها تؤكد أنّ روح المقاومة موجودة في الأردن وكل الوطن العربي.

وبشأن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان والمستمرةّ منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم ضد جيش الاحتلال، قال صفي الدين إنّ هذه العمليات "تُفقد الاحتلال الأمن والاستقرار في الشمال، وتجعله يزداد قلقاً من المستقبل".

ورأى صفي الدين بأنّ "الإسرائيليين يعودون إلى استراتيجيات خاوية وما يقومون به من تدميرٍ وتهديد واغتيال لن يُعيد الأمن والطمأنينة لمستوطني الشمال، مضيفاً أنّ "الحلّ الوحيد هو وقف العدوان على قطاع غزّة".

وأوضح أنّ اغتيال الشهيد فؤاد شكر جعل استهداف "تل أبيب" في برنامج عمل المقاومة وهذا ما أردنا تثبيته في عملية "يوم الأربعين" ضد جيش الاحتلال، مضيفاً أنّ معلومات حزب الله تؤكّد أنّ المُسيّرات في عملية "يوم الأربعين" وصلت إلى أهدافها في الوحدة 8200 "الإسرائيلية."

وخلال حفل إحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد القائد الجهادي شكر، قالت كريمة الشهيد، خديجة شكر، في تصريحاتٍ إنّه "إذا كان الإسرائيلي ومَن خلفه يتألمان خلال حياة السيد محسن فسيتألمان بصورة مضاعفة بسبب ما تركه لهما".

وفي وقتٍ سابق، أكّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أنّ الهدف الأساسي لعملية الرد على اغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر، التي نفذتها المقاومة الإسلامية، في 25 آب/أغسطس الماضي، هو قاعدة "غليلوت" المركزية التابعة للاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال "أمان"، ووحدة "8200"، بالقرب من "تل أبيب".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد نفّذت رداً على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر، إذ أطلقت عدداً من ‏المسيّرات تجاه عمق جيش الاحتلال، مستهدفةً الوحدة 8200 الاستخبارية التابعة للاحتلال، في عمليةٍ أطلقت عليها المقاومة اسم عملية "يوم الأربعين".





المصدر: الميادين