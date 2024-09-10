حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة: الهلال الأحمر يشارك في الجهود الصحية

وطن: في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي تمر بها مدينة غزة والمنطقة الشمالية، انطلقت حملة طارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقيادة جمعية الهلال الأحمر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، وكالة الغوث، ووزارة الصحة.

أكد الدكتور خالد الشوا منسق الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن هذه المبادرة جاءت كاستجابة عاجلة للتحديات الصحية الراهنة في القطاع، وتهدف إلى حماية الأطفال من خطر الإصابة بشلل الأطفال الذي يعد تهديدًا حقيقيًا لصحتهم.

وشدد الشوا على أن التطعيم هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من هذا المرض الخطير، ويعتبر حقًا أساسيًا لكل طفل. ودعا جميع الأهالي للاستفادة من هذه الحملة وتحصين أطفالهم لضمان سلامتهم.

تشمل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي ينفذها الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة عدة نقاط رئيسية لتقديم اللقاحات للأطفال، ومنها عيادات بارزة مثل عيادة الصبرة وعيادة الصحابة في مدينة غزة، وعيادات في شمال القطاع مثل عيادة أبو راشد وعيادة الفالوجة.

وتأتي هذه الجهود في إطار العمل المستمر للحد من انتشار مرض شلل الأطفال وحماية الأطفال من هذا المرض الخطير.

أكد الشوا أن اللقاحات المقدمة آمنة ومجانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بيئة صحية خالية من الأمراض للأطفال والأجيال القادمة.

وأضاف قائلاً: "الوقاية خير من العلاج، لذا نهيب بالأهالي التعاون معنا والتوجه إلى مراكز التطعيم لضمان حصول أطفالهم على الجرعات المطلوبة في الوقت المناسب. إن صحة أطفالنا هي أمانة يجب أن نرعاها جميعًا لضمان مستقبل أكثر أمانًا."