الأمين العام لمجلس التعاون: مجزرة خان يونس جريمة من جرائم حرب قوات الاحتلال

وطن: أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره للمجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد البديوي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات المستمرة والوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية لا يمكن وصفها إلا بجرائم حرب متعمدة، تكشف عن نهج إجرامي فاضح وممنهج يعكس استهتارًا تامًا بالقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، وتمثل ازدراءً صارخًا لكل القيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الجرائم البشعة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف إطلاق النار فورًا، ومحاسبة المسؤولين في قوات الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية، وتحميل حكومة الاحتلال مسؤولية سياساتها العنصرية والبربرية، التي تنتهجها ضد الفلسطيني الأعزل.