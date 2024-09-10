ماجدة المصري: ما يتعرض له الأسرى هو امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في الضفة وغزة، والعزل الخانق للمناضلة خالدة جرار يعبر عن سادية دولة الاحتلال وجلاديها

وطن: قالت ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، إن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال هو امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في الضفة وغزة، متطرقة الى الوضع الصعب الذي تعاني منه الأسيرة خالدة جرار، مؤكدة ان العزل الخانق للمناضلة خالدة جرار يعبر عن سادية دولة الاحتلال وجلاديها

وألقت المصري كلمة باسم "نداء فلسطين" في الوقفة الأسبوعية في رام الله المساندة لقطاع غزة ومقاومته وللأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء وللتضامن مع خالدة جرار التي جرى عزلها في ظروف خانقة، وجاء في كلمتها:

الرحمة للشهداء الذين ارتقوا في مجزرة خيم مواصي خان يونس

ذوي الأسرى، الإخوة والرفاق المشاركون في الوقفة الأسبوعية لمساندة شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة الصامد والأسرى والأسيرات الفلسطينيات، وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها في غزة والضفة وداخل السجون.

اسمحوا لي في البداية باسم "نداء فلسطين" أن أرحب بكم جميعا وأخص بالذكر، الترحيب بأسرة الرفيقة الأسيرة القائدة خالدة جرار، ونداء فلسطين هو نداء الوحدة والمقاومة والتحرر، وهو ائتلاف بين قوى ديمقراطية وشخصيات وطنية وحراكات اجتماعية وسياسية تشكل بعد السابع من أكتوبر من أجل مواصلة الضغط من أجل استعادة الوحدة الوطنية لكل مكونات الشعب الفلسطيني من قوى وطنية وإسلامية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل قطع الطريق على ما يسمى باليوم التالي وفق الرؤيا الإسرائيلية والأمريكية وربما الإقليمية أيضا.

وأكملت المصري: لقد وافق ورحب نداء فلسطين" على اتفاق بكين الذي وافقت عليه جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وطالبت بتطبيقه وهو ينسجم تماما مع روح وثيقة الأسرى في العام 2006 ، وطالب نداء فلسطين بالدعوة الفورية لاجتماع الإطار القيادي الموحد المؤقت، وتشكيل حكومة توافق وطني وفق ما نص عليه الاتفاق .

وأضافت المصري: أن نداء فلسطين توقف عند الأوضاع في سجون الاحتلال وحملات التنكيل والجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات، وأن أوضاع السجون هذه، لم يشهد لها التاريخ مثيلا حتى في سجون النازية، وقد كشفت جرائم الاحتلال بحقهم عن الطبيعة السادية والفاشية والنازية لأدوات الاحتلال في السجون وعن وجه حكومة الاحتلال وقياداتها التي ترعى وتوجه هذه الجرائم، هذه الفاشية الآخذة بالتزايد داخل المجتمع الإسرائيلي.

وقالت المصري أيضا أن ما يجري في سجون الاحتلال، هو امتداد لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتواصلة منذ أحد عشر شهرا على شعبنا في قطاع غزة والضفة ، في وقت يقف فيه المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجامعة العربية عاجزين عن لجم الاحتلال ووقف الحرب ، و” نداء فلسطين ” أولى قضية الأسيرات الفلسطينيات والانتهاكات بحقهن أهمية استثنائية ، وخاصة الأسيرة الرفيقة القائدة خالدة جرار وبقية الأسيرات وجميع الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكملت ماجدة المصري: كلنا نعرف القائدة المناضلة الوطنية والنسوية خالدة جرار عضو المجلس التشريعي التي جرى اعتقالها بعد السابع من أكتوبر وجرى تمديد اعتقالها ، وسبق لها أن اعتقلت عدة مرات إداريا قبل السابع من أكتوبر الأمر الذي يخالف الاتفاقات والمواثيق الدولية، وهي الآن ومنذ أكثر من شهر وجرى تمديده لشهر آخر، معزولة في سجون الاحتلال في زنزانة انفرادية ، وها نحن قد سمعنا أنينها الذي مس مشاعرنا جميعا ، فخالدة لها موقعها بين أبناء شعبها وفي صفوف الحركة الوطنية والنسوية وهي رمز وعنوان للنضال الوطني والنسوي الفلسطيني ولكل الأسيرات في سجون الاحتلال ، ونحن إذ نخصها اليوم ، فذلك لما تسرّب من معلومات من داخل السجن عن المعاملة الوحشية التي تتعرض لها على أيدي الجلادين الفاشيين أثناء الاعتقال وداخل السجن وحاليا في العزل الانفرادي في ظروف وبيئة غير صحية لدرجة أنها تفتقد للأكسجين من أجل التنفس.

وختمت ماجدة المصري كلمتها بالقول: إننا في "نداء فلسطين" قد قررنا إطلاق حملة دولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، كما أننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والحركة النسوية عموما وبالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية وهيئة شؤون الأسرى، نعكف على إطلاق حملة دولية للتضامن ومن أجل الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات وفي المقدمة الرفيقة خالدة جرار.