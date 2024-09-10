شركة "إي موبيليتي" تُطلق سيارة BYD Han في السوق الفلسطيني

رام الله - وطن: أعلنت شركة "إي موبيليتي – eMobility، الرائدة في مجال تجارة المركبات الكهربائية في فلسطين عن وصول سيارة BYD Han إلى السوق الفلسطيني. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام "إي موبيليتي" بتقديم أحدث تقنيات النقل الكهربائي والابتكار في عالم السيارات.

حيث أن BYD Han تعد واحدة من أبرز الإصدارات التي تقدمها شركة BYD الصينية العالمية، والمعروفة أيضًا بـ "Build Your Dreams" (ابن أحلامك). السيارة الجديدة تتميز بتقنيات متطورة ومزايا استثنائية تشمل أداءً قويًا وتصميمًا عصريًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستهلكين الفلسطينيين الذين يبحثون عن تجربة قيادة كهربائية متفوقة ومستدامة..

وفي تعليقه على وصول BYD Han إلى فلسطين، قال السيد مهند المصري، رئيس مجلس إدارة شركة "إي موبيليتي": "نحن متحمسون للغاية لوصول BYD Han إلى فلسطين، وهذه السيارة تمثل إضافة متميزة لمحفظتنا. إن وصول BYD Han يعكس التزامنا بتوفير أفضل المركبات الكهربائية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب أحدث التطورات في مجال النقل المستدام."

وأضاف المصري: "نجاح BYD على الصعيد العالمي يعود إلى استراتيجيتها المبتكرة في التكامل الرأسي، والتي مكنتها من تقليل تكاليف التصنيع وتعزيز قدرتها التنافسية. نحن واثقون من أن BYD Han ستلقى استقبالاً حاراً في فلسطين وستحقق نجاحًا مماثلاً لما حققته الشركة عالميًا."

تواصل BYD التفوق على منافسيها في صناعة السيارات الكهربائية، حيث قدمت تقنيات متقدمة تشمل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. بدأت الشركة كصانع للبطاريات القابلة لإعادة الشحن في عام 1995، وتوسعت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعات متعددة تشمل السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة والإلكترونيات.

من خلال إطلاق BYD Han في السوق الفلسطيني، تسعى شركة "إي موبيليتي" إلى تعزيز موقعها كقائد في سوق السيارات الكهربائية في فلسطين، وتواصل التزامها بتوفير أحدث الابتكارات في مجال النقل المستدام.

تأسست شركة "إي موبيليتي" في عام 2021، وهي تابعة لكل من "العربية لتجارة المركبات"، وكلاء كيا وKG، و"شركة البرج للمعدات الثقيلة" (Tomeco). حالياً، تُعتبر "إي موبيليتي" الوكيل الرسمي الحصري لشركة BYD في فلسطين، وذلك بفضل نجاحها البارز في تقديم أحدث حلول النقل الكهربائي إلى السوق الفلسطيني.

للحصول على المزيد من المعلومات حول سيارة BYD Han أو لترتيب تجربة قيادة، يُمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.byd.ps أو التوجه إلى مواقعنا التالية:

- البيرة: البالوع، دالاس سنتر

- نابلس: شارع تونس، مقابل ساحات مطعم ألف ليلة وليلة وW Restaurant

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